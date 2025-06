Scontro all’alba tra un’auto e un mezzo pesante: uomo estratto dalle lamiere dai Vigili del fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

La mattina del 9 giugno, intorno alle 5.30, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo è intervenuta in Via Zorutti, a Sedegliano, per un incidente stradale tra un autoarticolato e un’autovettura.

All’arrivo sul posto dei Vigili del fuoco l’autista del mezzo pesante era già all’esterno del proprio veicolo, illeso, mentre il conducente dell’autovettura era rimasto intrappolato all’interno dell’abitacolo. I Vigili del fuoco hanno prima stabilizzato il veicolo e poi hanno aperto un varco tra le lamiere contorte del mezzo da dove hanno estratto il ferito.

L’uomo infine è stato preso in carico dal personale sanitario per le cure del caso. TI Vigili del fuoco hanno completato il loro intervento con la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e dell’area del sinistro. Sul posto, per quanto di competenza, anche personale dell’Arma dei Carabinieri.