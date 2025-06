Al via a Roma la prima edizione del “Teatro Ostia Antica Festival. Il Senso del Passato”

Spread the love

Nasce a Roma la prima edizione del “Teatro Ostia Antica Festival. Il Senso del Passato“, che dal 23 giugno al 26 luglio, trasformerà questo luogo iconico in un crocevia di arte e pensiero in dialogo tra classici e contemporaneità.

Il Teatro di Roma presenta Teatro Ostia Antica Festival

In questo modo, il Teatro di Roma torna al Teatro romano di Ostia, restituendo al pubblico la sua maestosa vocazione di palcoscenico a cielo aperto e luogo d’incontro tra culture e storie millenarie. Dopo decenni dall’ultima programmazione estiva, il Teatro di Roma farà rivivere uno dei patrimoni storici più suggestivi, offrendo un’esperienza culturale inedita che riannoda il filo con la tradizione classica del teatro e torna alle radici epiche del rapporto tra pubblico e scena.

Un ritorno alle origini che si traduce in una rilettura contemporanea di temi universali attraverso un programma internazionale d’eccellenza che offre cinque spettacoli unici per cinque sguardi d’autore riuniti attorno al mito senza tempo di Antigone. Un viaggio che spazia dalla potenza evocativa della prosa alla forza dirompente della musica e della danza, dove l’eco dei classici si fonde con l’energia del contemporaneo, snodandosi su tre sedi prestigiose della città: il Teatro romano di Ostia (viale dei Romagnoli 717), l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (via Pietro de Coubertin 30) e il Teatro Argentina (largo di Torre Argentina 52).