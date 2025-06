Incidente mortale a Rho: motociclista di 61 anni perde la vita in uno schianto

Spread the love

Era circa mezzogiorno quando l’incidente è avvenuto in via San Giovanni Bosco. La scena che si è presentata agli occhi dei soccorritori era straziante. La Polizia Locale, insieme ai mezzi di soccorso, ha fatto il possibile per intervenire rapidamente.

Tuttavia, per il motociclista non c’era più nulla da fare. I paramedici non hanno potuto che constatare il decesso, mentre sopra il luogo dell’incidente si era già alzato l’elicottero dell’elisoccorso, pronto a intervenire, ma purtroppo, la situazione era già disperata.

NOTIZIE.IT