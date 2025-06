Incidente sulla Tuscolana a Grottaferrata: auto si schianta contro bus pieno di pendolari: muore 19enne, feriti 2 passeggeri

Spread the love

Incidente mortale alle prime ore del mattino su via Tuscolana km 25, a Grottaferrata. Un ragazzo di 19 anni di Rocca Priora è finito con la sua auto contro un bus Cotral pieno di pendolari questa mattina intorno alle 7.15. La strada è ancora chiusa con notevoli disagi e file in entrambe le direzioni. Sul posto ci sono i carabinieri del nucleo radiomobile di Frascati e della stazione di Grottaferrata per i rilievi e le indagini del caso

Per estrarre il giovane a bordo della sua Mini Minor sono intervenuti i vigili del fuoco della squadra 21A di Frascati. La macchina andava in direzione Roma, mentre il bus proseguiva in senso contrario verso Rocca Priora-Artena, lo scontro è avvenuto in un tratto rettilineo, prima di una semicurva. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la Mini Minor, abbia perso il controllo della sua corsia finendo contro il bus, forse a causa di un colpo di sonno, un malore o una distrazione del giovane neopatentato alla guida

