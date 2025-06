L’ex cinema Stardust è diventato il parco giochi dei vandali

Spread the love

Il destino dell’ex cinema Stardust ancora non è definito. Ci vorrà tempo. Ma nel frattempo la struttura chiusa dallo scorso ottobre, al Torrino, è il parco giochi dei vandali.

Ex Stardust vandalizzato

La denuncia arriva dal comitato di quartiere, che dall’inizio segue la vicenda e chiede maggiore attenzione su quello che era un punto verde qualità: “È diventata il luogo di divertimento di alcuni ragazzi – spiega Pietro Ragucci – che demoliscono le vetrate ed entrano”. Più persone, abitanti del quartiere, hanno visto il via vai nella struttura.

In attesa dei nuovi gestori

A febbraio, durante una commissione capitolina Patrimonio, è emerso l’interesse di alcuni soggetti privati per prendere in gestione la struttura. Ma c’è una gara europea da svolgere, visto l’investimento (circa cinque milioni di euro), e come è stato già detto dagli uffici tre mesi fa, i tempi non saranno inferiori a un anno. Fino a quel momento, però, che cosa ne sarà dell’ex cinema? “Noi chiediamo che venga intensificata la vigilanza – prosegue Ragucci -, abbiamo sollecitato una vigilanza diurna con i vigili urbani, ma non c’è. Di notte c’è la vigilanza che si occupa di chiudere il cancello del parco alle 20 e riaprirlo alle 8 del mattino, con tre passaggi esterni per controllare che le catene siano intatte”.

“Scavalcano e fanno festa dentro”

Potersi intrufolare e fare danni, spaccando vetrine ed entrando nei locali abbandonati, è un gioco da ragazzi: “Scavalcano, sono stati visti, fanno festini notturni all’interno dei locali” prosegue Ragucci. Che poi conclude: “Per fortuna il municipio IX gestisce il parco, anche se con difficoltà, ma serve maggiore impegno e tempi rapidi nell’esaminare le proposte dei soggetti interessati”.