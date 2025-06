Notte Bianca EUR 2025: date, programma e ospiti da non perdere

Spread the love

Dal 20 al 22 giugno 2025, la Notte Bianca all’EUR trasforma Roma con arte, musica e spettacoli. Scopri il programma completo e gli ospiti come Noemi e Diana Del Bufalo.

Notte Bianca all’EUR 2025, dal 20 al 22 giugno, trasforma il quartiere in un festival di cultura e spettacolo.

Cosa accade quando arte, musica, sport e birra si incontrano sulle strade dell’EUR per tre notti?

Immagina le vie illuminate dai riflettori, un tappeto di luci che guida la folla verso performance sorprendenti: fra un assaggio di birra artigianale e una sfilata di moda, l’EUR si riscopre vibrante come non mai.

Che cos’è la Notte Bianca all’EUR?

La Notte Bianca all’EUR è una tre giorni di festa che unisce cultura, spettacolo e condivisione per valorizzare il territorio. Dal 20 al 22 giugno 2025, le strade e le piazze del quartiere si trasformeranno in palcoscenici a cielo aperto, con installazioni artistiche, esibizioni musicali e performance sportive.

“Vogliamo far rivivere l’anima dell’EUR, mostrando a tutti che questo luogo è molto più di un semplice quartiere moderno,” racconta un organizzatore dell’evento.

Fra una performance di danza urbana e un’esibizione live di artisti emergenti, ci saranno anche momenti pensati per le famiglie e per gli amanti dell’arte contemporanea.

Quali saranno gli ospiti e le attrazioni?

Sul palco principale si alterneranno volti noti come Noemi e Diana del Bufalo, che animeranno le serate con i loro live.

A fianco dei concerti, non mancheranno sfilate di moda, stand gastronomici con birre artigianali e aree dedicate allo sport: dalle esibizioni di street basket ai tornei di minivolley.

“L’obiettivo è sorprendere il pubblico, offrendo esperienze diverse a ogni angolo,” spiega un responsabile della logistica.

Gli amanti della fotografia potranno catturare scorci inediti tra architetture razionaliste e istallazioni luminose, mentre i più curiosi avranno la possibilità di partecipare a workshop di street art tenuti da artisti locali.

Come partecipare: info utili

Quando: dal 20 al 22 giugno 2025, a partire dalle 18:00 fino a tarda notte.

Dove: EUR, Roma. Le principali piazze coinvolte sono Piazza Guglielmo Marconi, Piazza KENNEDY e la zona dei Padiglioni.

Costo: ingresso gratuito per tutte le attività; alcune esibizioni speciali potrebbero richiedere prenotazione.

Per il programma completo e aggiornamenti sulle performance, visita la pagina ufficiale IG della Notte Bianca all’EUR.

Se cerchi suggerimenti sui parcheggi e i mezzi urbani, consulta la guida di Roma Mobilità per organizzare al meglio il tuo percorso.

