VIDEO – Un’auto alimentata a metano esplosa in una stazione di servizio in Brasile.

Al momento dell’incidente, l’autista Guaraci Ferreira Costa, 64 anni, si trovava accanto al bagagliaio dell’auto, dove si trovava la bombola di CNG (gas naturale compresso). È stato trasportato all’ospedale Souza Aguiar, ma non è sopravvissuto alle ferite riportate. Anche il benzinaio Paulo B. dos Santos, 61 anni, è stato investito e le sue condizioni sono gravi.

Il filmato mostra la forza dell’esplosione, che ha scagliato l’auto per diversi metri e causato il crollo parziale del tetto della stazione di servizio. Altri dipendenti e un motociclista si trovavano nelle vicinanze e sono riusciti a salvarsi per un pelo. Un addetto alla stazione di servizio che aveva parlato con Paulo pochi minuti prima è rimasto illeso solo perché era protetto da una pompa di benzina. La tragedia avrebbe potuto essere anche peggiore, poiché un’altra auto era passata vicino al luogo dell’esplosione pochi istanti prima.

La Polizia Civile ha condotto un’indagine scientifica sul luogo dell’esplosione e ha interrogato alcuni testimoni, ma le cause dell’esplosione sono ancora oggetto di accertamento. Il Sindacato dell’Industria della Riparazione e degli Accessori per Veicoli (Sindirepa) ha espresso le sue condoglianze e ha sottolineato che il CNG, se utilizzato correttamente e nel rispetto delle normative, è una fonte di energia sicura e affidabile, ampiamente utilizzata in Brasile.

