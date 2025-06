Ambulanza tampona tir, morto paziente e accompagnatore – Incidente su A22 in Alto Adige.

Spread the love

ue altoatesini di 54 e 64 anni che erano a bordo di un’ambulanza della Croce Bianca hanno perso la vita in un incidente stradale sulla carreggiata nord dell’autostrada A22 del Brennero, tra Bressanone e Vipiteno, in Alto Adige.

Il mezzo di soccorso, secondo quanto ricostruito dalla Polizia stradale, ha tamponato un tir e due degli occupanti, un accompagnatore e un paziente, che erano entrambi seduti sul lato destro del veicolo, il primo davanti ed il secondo dietro, sono rimasti uccisi nel violento impatto. Un altro paziente, una donna, che era seduta dietro, ed un soccorritore volontario che era alla guida dell’ambulanza, hanno riportato ferite lievi.

L’incidente si è verificato poco dopo le 14, all’altezza di Fortezza. Il veicolo per il trasporto infermi della Croce Bianca, associazione di soccorso altoatesina che conta 33 sezioni e 4.000 volontari attivi, era partito da Bolzano e stava viaggiando in direzione di Vipiteno. Le cause esatte dell’incidente sono attualmente al vaglio della Polizia stradale, intervenuta sul posto assieme ai mezzi di soccorso, ai vigili del fuoco del Corpo permanente di Bolzano ed ai volontari di Varna e Vipiteno. L’intervento dei mezzi di soccorso ha avuto ripercussioni sulla viabilità, con code tra Bressanone e Vipiteno di circa 2 chilometri. “La Croce Bianca è profondamente scossa da questo tragico evento.