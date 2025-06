Boato nella notte all’Arenella, esplosione in una gelateria: evacuate due abitazioni

Spread the love

Prima il boato, poi le fiamme. Paura questa notte all’Arenella dove i vigili del fuoco sono intervenuti in seguito a un’esplosione avvenuta intorno alle 4.30 all’interno della gelateria “Dolce brivido”, in piazza Tonnara, che ha provocato alcuni crolli parziali. Due persone, che abitano negli appartamenti che si trovano sopra l’attività commerciale, sono state evacuate e soccorse, ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazione.

Dopo le numerose chiamate arrivate al 112 da parte dei residenti, svegliati dal forte rumore, le squadre del Comando provinciale hanno avviato le ricerche di eventuali dispersi con il Nucleo cinofili che però hanno dato esito negativo. I vigili del fuoco, terminate le prime attività, hanno eseguito un sopralluogo per chiarire cosa abbia provocato l’esplosione. Sul posto anche le forze dell’ordine e le ambulanze del 118.