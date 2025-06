Fiumicino, incendio in via Redipuglia: ferito un pompiere per l’esplosione di una bombola, intossicato un vigile

Spread the love

Fiumicino (Rm) – Nella tarda mattinata di mercoledì 11 giugno, è divampato un incendio di sterpaglie in un terreno incolto a Isola Sacra, nel comune di Fiumicino dove a rimanere infortunato a un timpano è stato un vigile del fuoco per l’esplosione di una bombola di gpl e un agente della polizia locale, lievemente intossicato dal fumo inalato.

L’incendio in un campo in via Redipuglia – Secondo quanto si apprende, i caschi rossi sono intervenuti alle 11.50 in via Redipuglia incrocio via Arsiero, a Isola Sacra, dove in un campo a prendere fuoco sono state delle sterpaglie. A raccogliere la segnalazione i vigili del fuoco di Ostia intervenuti con la squadra 13/A, due autobotti, la squadra di Pg e il capoturno provinciale

Durante le operazioni di spegnimento è rimasto lievemente infortunato un operatore dei vigili del fuoco a causa dell’esplosione di una bombola di gpl, abbandonata nell’area in cui operava la squadra.

I problemi al timpano – Il pompiere, che è stato prontamente soccorso dai suoi colleghi, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 per essere trasportato in ospedale. Secondo le prime informazioni, avrebbe riportato delle conseguenze al timpano per le quali sono in corso gli accertamenti sanitari.