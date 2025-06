Spread the love

Paura sulla Statale Romea a Ravenna. Stando alle prime informazioni, ci sarebbe stato un incidente che ha coinvolto tre tir, uno dei quali è un camion con una cisterna di acido. Subito è scattato l’allarme e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, personale Anas e forze dell’ordine. Una persona sarebbe rimasta ferita in modo molto grave ed è stata subito trasportata in ospedale.

Tutto sarebbe successo nel primo pomeriggio e l’incidente ha portato alla chiusura della statale Romea a Ravenna per permettere l’intervento dei soccorsi. Una volta sul posto i vigili del fuoco si sono attivati per liberare uno dei conducenti rimasto incastrato nell’abitacolo. Successivamente si è provveduto a mettere sotto controllo la perdita di acido fuoriuscito da uno dei tre mezzi coinvolti nel tamponamento. L’autocisterna subito dopo è stata allontanata e messa in sicurezza: non è vicina a strade e ad abitazioni. La ditta titolare del mezzo coinvolto procederà allo spostamento.

Incidente a Ravenna con tre tir, uno con una cisterna di acido: gravissimo un autista