Mattinata impegnativa per i Vigili del fuoco marchigiani

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

I Vigili del Fuoco della provincia di Macerata a partire dalle 4 di questa mattina sono stati impegnati in due distinti interventi, a Recanati e Urbisaglia.

Il primo episodio si è verificato intorno alle 4 a Recanati, in via Politi, dove un incendio ha interessato un’autovettura parcheggiata nei pressi di un condominio. Sul posto sono intervenute la squadra di Macerata con due autobotti e una squadra di supporto dal distaccamento di Osimo. Le fiamme hanno danneggiato un’altra auto vicina e la facciata del palazzo vicino. I Vigili del Fuoco hanno domato l’incendio e hanno messo in sicurezza l’area. Presenti anche i Carabinieri per gli accertamenti e la gestione della viabilità.

Il secondo intervento è avvenuto poco dopo le 8:00 a Urbisaglia, in via Procopio, dove un’autovettura è uscita di strada. I Vigili del Fuoco, intervenuti dal distaccamento di Tolentino, ha dovuto utilizzare delle attrezzature specifiche per estrarre la conducente rimastta intrappolata nelle lamiere dell’auto e l’ha poi affidata alle cure del personale sanitario del 118. L’auto è stata infine recuperata con l’impiego di un mezzo speciale. Presente personale dell’Arma dei Carabinieri per i rilievi del caso.