VIDEO – Ritrovati senza vita i due alpinisti dispersi sul Monviso – recuperati dai Vigili del Fuoco

Spread the love

I due corpi sono stati individuati da un elicottero durante un volo di ricognizione: i due giacevano all’interno del canale Coolidge. I soccorsi erano stati allertanti ieri sera – martedì 10 giugno – dai familiari dei due alpinisti che, non avendo più contatti con loro dalla giornata di lunedì, hanno lanciato l’allarme.

I due – di cui non sono state rese note ancora le generalità – erano partiti in direzione del bivacco Villalta da dove, nella notte tra lunedì e martedì, avrebbero dovuto attaccare la vetta, salendo lungo il canale Coolidge, sul versante settentrionale del Monviso.

I soccorritori hanno effettuato prima alcune verifiche, per capire se i due alpinisti avessero raggiunto il rifugio Quintino Sella o il bivacco Boarelli e, nel mentre, è stata accertata la presenza dell’auto parcheggiata a Pian del Re.

Nella mattinata di oggi – mercoledì 11 giugno – durante il trasporto in vetta di una squadra di soccorritori, l’elicottero ha avvistato i corpi dei due alpinisti, che sono – presumibilmente – precipitati durante il tentativo di scalata.

Dall’elicottero sono stati sbarcati tre tecnici del soccorso alpino piemontese, che non ha potuto far altro che constatare il decesso dei due alpinisti. Una volta avuto il nulla osta per il recupero delle salme, l’elicottero dei vigili del fuoco ha provveduto a recuperare i corpi e trasportarli a valle.