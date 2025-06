Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI ASCOLI PICENO

CASTEL DI LAMA (AP) – Poco dopo le 7 di questa mattina i Vigili del fuoco di Ascoli sono intervenuti in via dell’Olmo per lo scontro frontale tra due autovetture. Due i feriti di cui uno estratto dai pompieri e consegnato agli operatori sanitari che nel frattempo avevano allertato l’eliambulanza. Subito dopo si procedeva con la messa in sicurezza delle macchine e dell’intera zona incidentale.