Tamponamento tra Tir sull’A1 tra Chiusi e Fabro, un morto

(ANSA) – PERUGIA, 12 GIU – È di un morto ed un ferito lieve il bilancio di un tamponamento fra tre Tir in A1 sulla carreggiata nord accaduto stanotte intorno all’una nel tratto tra Fabro e Chiusi. A causa di un altro grave incidente che poco prima aveva bloccato la circolazione nel tratto oltre Chiusi in direzione Firenze, il traffico autostradale era stato deviato sulle strade esterne all’A1 con l’istituzione dell’uscita obbligatoria al casello di Chiusi. È sul tratto nelle vicinanze di questa uscita che i tre Tir sono entrati in collisione.

Sul posto pattuglie della polizia stradale di Orvieto, delle ambulanze del 118 e dei vigili del fuoco di Orvieto ma per l’autista di uno dei tre mezzi coinvolti, apparso subito in gravissime condizioni, non c’è stato niente da fare.

Degli altri due, uno soltanto ha riportato ferite lievi tali da non richiedere il trasporto in ospedale. Istituita dal personale di Autostrade per l’Italia accorso sul posto, l’uscita obbligatoria al casello di Fabro al fine di scongiurare la formazione di lunghe code essendo rimasta completamente ostruita la carreggiata sul luogo dell’incidente.

È al vaglio della Stradale orvietana ogni elemento di indagine e l’esito verrà riferito alla Procura della Repubblica di Siena, competente territorialmente nel punto dell’A1 in cui si sono verificati gli incidenti. (ANSA).