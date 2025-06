VIDEO – Cina, parcheggio per moto in fiamme a Chongqing: nessun ferito

Spread the love

Persone in fuga da un vasto incendio in un parcheggio per moto a Chongqing, in Cina .

I passanti sono stati visti coprirsi la bocca per il fumo e scappare dalle fiamme nella densa città sud-occidentale.



Reuters è stata in grado di verificare la posizione in base alla conformazione stradale, all’aspetto degli edifici, alla segnaletica aziendale e agli alberi che corrispondevano alle immagini d’archivio e satellitari. Reuters ha potuto confermare il comunicato dei Vigili del Fuoco e del Soccorso del Distretto di Jiulongpo.

L’incendio è stato segnalato per la prima volta dal pubblico alle 13:12 di mercoledì ed è stato spento dalle unità di soccorso 21 minuti dopo, ha scritto il Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del Soccorso del Distretto di Jiulongpo in un comunicato su Weibo, l’equivalente cinese di Twitter.

La causa dell’incendio è in fase di accertamento, ha aggiunto.