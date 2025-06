VIDEO – Densa colonna di fumo in cielo e brutto odore nell’aria, un attico in fiamme: difficoltoso intervento dei Vigili del fuoco

Spread the love

Lunghi minuti di apprensione mercoledì pomeriggio in via Elsa Morante a Cesena, intorno alle ore 16 è scoppiato un incendio che ha attinto l’attico di una palazzina. Un rogo accidentale che ha richiesto un intervento molto difficoltoso e prevedibilmente lungo dei Vigili del fuoco.

Piuttosto complicato infatti raggiungere il punto in cui sono divampate le fiamme. L’aspetto più importante è che non si registrano feriti, in via Elsa Morante è arrivata anche un’ambulanza.

I pompieri sono arrivati sul posto con ben sei mezzi, tra questi l’autoscala. Il condominio è stato evacuato, in cielo una densa colonna di fumo e un cattivo odore si è propagato nell’aria in conseguenza delle fiamme che hanno interessato la copertura dell’attico. E’ stato consigliato ai residenti di chiudere le finestre, in tanti sono usciti in strada e hanno assistito alle operazioni dei Vigili del fuoco.

Nel momento in cui sono divampate le fiamme il proprietario non era in casa, è arrivato successivamente nell’abitazione nella quale erano in corso lavori di ristrutturazione. All’opera squadre di Vigili del fuoco di Cesena, Bagno di Romagna, Savignano, Rocca San Casciano e Forlì, un intervento che si è prolungato fino alla sera a dimostrazione della sua complessità.