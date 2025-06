VIDEO – Incendio in un capannone ni demolizione

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI ANCONA

ANCONA –Questa mattina, poco dopo le 10:00, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Sacco e Vanzetti per domare un incendio che ha interessato del materiale accatastato all’interno di un capannone in fase di demolizione.

La squadra della sede centrale, supportata da due autobotti e dall’utilizzo di liquido schiumogeno, ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’intera area.



Presenti sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.