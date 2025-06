Fiamme e una densa colonna di fumo si alza in cielo, grosso incendio all’alba in una segheria: in azione oltre 70 vigili del fuoco

Spread the love

BOLZANO. Ore di paura per un grosso incendio scoppiato nelle prime ore di questa mattina, venerdì 13 giugno, in una segheria nella zona industriale di Glorenza, in Alta Val Venosta.

L’allarme è scattato attorno alle 6.30 in seguito all’avvistamento di dense colonne di fumo che dalla struttura si sono alzate in cielo: sul posto sono intervenuti tempestivamente più squadre dei vigili del fuoco, con una settantina di operatori sul campo.

Il rogo, che nello specifico ha interessato il tetto della segheria e il deposito del materiale di scarto, è stato domato dai pompieri che hanno evitato che le fiamme si propagassero al resto della struttura e a quelle circostanti.

Dopo ore la situazione è attualmente sotto controllo, ed è in corso la bonifica per escludere la presenza di eventuali focolai. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

