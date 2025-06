Grosso ramo si stacca e colpisce fan del concerto dei Guns

Spread the love

n grosso ramo si è staccato da un tiglio e ha colpito due persone in fila per il concerto dei Guns N’ Roses, unica data italiana della storica band nonché apertura del Firenze Rocks 2025. È successo nel primo pomeriggio, intorno alle 13:40, in viale della Tinaia vicino a uno degli ingressi della Visarno Arena.

I cancelli dell’arena stavano per aprire quando un ramo secco si è staccato dall’albero e ha colpito una ragazza di 23 anni, la quale è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Careggi per un trauma cranico e probabile frattura della clavicola e della gamba. Ferito anche un uomo di 59 anni che invece avrebbe rifiutato il trasporto in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e i soccorsi del 118. I vigili del fuoco e la direzione Ambiente hanno fatto un sopralluogo e visionato tutte le piante vicine per controllare la presenza di altri rami secchi. Il tratto di viale della Tinaia interessato dall’incidente resta chiuso al transito. Sul posto si è recata anche la vicesindaca Paola Galgani che ha seguito tutte le operazioni. Sul posto anche l’assessora alla protezione civile Laura Sparavigna mentre l’assessore al welfare Nicola Paulesu si è recato all’ospedale di Careggi per accertarsi della condizione della ferita.