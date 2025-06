Incendi devastanti a Milano: roghi colpiscono Sesto San Giovanni e Cesano Boscone

Spread the love

Notte di caos a Milano. Due incendi scoppiano in poche ore, seminando paura e interrogativi tra i residenti. Il primo rogo divampa a Sesto San Giovanni, dove un’auto va a fuoco. Le fiamme, in un batter d’occhio, si propagano a due vetture parcheggiate nelle vicinanze. Il secondo episodio avviene a Cesano Boscone, dove due furgoni, carichi di derrate alimentari, vengono avvolti dalle fiamme.

Poco dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco vengono allertati per un’auto in fiamme a Sesto San Giovanni. I testimoni raccontano di aver visto un’improvvisa esplosione di fumi e luci. “Sembrava un film horror”, confida un abitante del quartiere. Le fiamme si estendono rapidamente, minacciando i veicoli circostanti. In pochi minuti, l’area è circondata da vigili del fuoco e polizia, mentre i residenti guardano preoccupati dalle finestre.

Intorno alle 2.30, la situazione si complica a Cesano Boscone. Qui, in via Libertà 30, due furgoni in sosta vengono inghiottiti dal fuoco. “Era come se fosse un film di azione”, racconta un passante. Le squadre di emergenza arrivano sul posto e, non senza difficoltà, riescono a domare le fiamme. I furgoni, però, sono andati distrutti, lasciando solo rottami e odore di bruciato nell’aria.

