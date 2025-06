Jesolo, esplosione devasta bar e foresteria: paura nella notte, 15 lavoratori salvati dai vigili del fuoco

Spread the love

Intorno alle 23 di giovedì 12 giugno, i Vigili del fuoco sono intervenuti per un’esplosione seguita da un incendio in un’attività di ristorazione in via Levantina, a Jesolo. Il locale, al momento dell’incendio, risultava chiuso.

Le squadre del distaccamento locale, supportate dai colleghi di San Donà, sono giunte tempestivamente sul posto con due autopompe, due autobotti e un’autoscala, riuscendo a circoscrivere e spegnere le fiamme che avevano completamente avvolto il ristorante.

Il fumo sprigionato ha coinvolto anche i piani superiori della palazzina sovrastante, causando l’intossicazione di sei persone, soccorse dal personale sanitario del Suem.

Verifiche tecniche da parte dei Vigili del fuoco, presenti anche con il funzionario di guardia e il capo servizio, per accertare le cause dell’esplosione. Sul posto anche la Polizia di Stato.

Il locale è stato posto sotto sequestro.

