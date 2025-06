Si tuffa per rinfrescarsi e scompare: 16enne trovato morto dai vigili del fuoco

Spread the love

Una tragedia immane ha sconvolto un’intera comunità. Un ragazzo di soli 16 anni, per provare a combattere il gran caldo, ha deciso di farsi un tuffo per rigenerarsi. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto e purtroppo non è riuscito a riemergere dall’acqua. Le ricerche sono partite immediatamente e qualche ora dopo si è consumato il dramma.

Infatti, i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno fatto la terribile scoperta. Il ragazzo di 16 anni è stato trovato morto a quattro chilometri a valle della chiesa della Concesa sulla Martesana. Subito dopo la magistratura ha deciso di disporre il sequestro del corpo per le analisi del caso.