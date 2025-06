VIDEO – Cane precipita in un dirupo profondo 20 metri: intervengono i Vigili del Fuoco

Spread the love

FERMO – I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera alle ore 20.40 circa nella frazione Torre di Palme, nel comune di Fermo, per recuperare un cane caduto in un dirupo profondo 20 metri. Sul posto è intervenuta una squadra del Comando di Fermo, con personale specializzato SAF (Speleo Alpino Fluviale). Dopo aver individuato l’animale, i soccorritori hanno provveduto al recupero in sicurezza, mediante apposite tecniche di imbracatura, riconsegnandolo alla proprietaria.

Le operazioni si sono concluse intorno alle ore 23:00.