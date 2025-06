VIDEO – Un’enorme esplosione distrugge un condominio di Sydney – due persone in ospedale pericolo di crollo dell’intero edificio

Spread the love

Un intero condominio rischia di crollare dopo essere stato distrutto da una sospetta esplosione di gas in un appartamento al secondo piano.

L’esplosione, avvenuta venerdì mattina alle 6.30, ha distrutto i muri in mattoni interni ed esterni di un’unità in un isolato di tre piani in Clarence Street a Lidcombe, 15 km a ovest del CBD.

Gli abitanti del posto hanno affermato di temere che fosse esplosa una bomba e i servizi di emergenza hanno trovato una parte dell’edificio distrutta dall’esplosione, con detriti sparsi sulla strada e sui veicoli sottostanti.

Nove persone sono rimaste ferite. L’ambulanza del NSW ha riferito al Daily Mail Australia che due persone sono state trasportate in ospedale.

Un uomo sulla quarantina è stato trasportato al Westmead Hospital in gravi condizioni, con ustioni alle mani e al viso.

Un altro uomo, sulla sessantina, è stato trasportato all’ospedale di Auburn per inalazione di fumo. Le altre sette vittime – cinque adulti e due bambini – sono state visitate dai paramedici sul posto. Quattro edifici adiacenti sono stati evacuati.

Gli ingegneri hanno ora dichiarato l’intero edificio non sicuro. Ai residenti è stato brevemente permesso di entrare per recuperare alcuni effetti personali, ma ora rischiano di rimanere chiusi fuori casa per settimane.

Il sovrintendente dei vigili del fuoco e del soccorso del Nuovo Galles del Sud, Adam Dewberry, ha dichiarato che i residenti sono stati evacuati dopo l’esplosione, ma che le squadre di soccorso specializzate sono ancora sul posto per localizzare i dispersi.

