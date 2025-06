Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 38 posti per l’accesso alla qualifica di vice direttore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Nella qualifica a concorso risulta in servizio personale di genere maschile pari all’85%.

https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2025/06/2025_06_11_STAFFCADIP_38VD_Bando_di_concorso_e_programma_desame.pdf