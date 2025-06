E’ morto Ottorino Principi. Aveva 81 anni, grande imprenditore e vigile del fuoco

Spread the love

BORGONE SUSA – La comunità di Borgone Susa è in lutto per la morte di Ottorino Principi. Aveva 81 anni, imprenditore e vigile del fuoco volontario, presidente e socio fondatore dell’Associazione volontari per i pompieri di Borgone Susa e Sant’Antonino di Susa. Nella sua vita, Ottorino Principi si è sempre impegnato nel volontariato, sostenendo in prima persona e da imprenditore le varie realtà locali: in primis i vigili del fuoco, ma anche le realtà sportive, come la storica società di calcio Borgonese.

Ottorino Principi nel 1970 aveva fondato l’omonima ditta Principi, azienda specializzata in lavorazioni meccaniche e carpenteria, con sede a Borgone Susa. Grazie al suo talento imprenditoriale, la Principi era cresciuta nel mercato del settore, trasformandosi nel 2011 da ditta individuale a srl. Nelle foto dell’Associazione per i pompieri di Borgone e Sant’Antonino di Susa, Ottorino Principi durante l’inaugurazione della nuova autopompa dei vigili del fuoco, avvenuta nel 2021.

