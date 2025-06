Spread the love

Inizia il conto alla rovescia: 100 giorni al World Dream Day!! Per immaginare, creare,sperare.

Un’ora per accendere l’entusiasmo, ritrovare la magia e ricordarci che ogni grande avventura comincia da un sogno ✨🌟.

Vieni a vivere un momento speciale…ti aspettiamo per sognare e realizzare insieme! 🌈✨🌟💫✨🌟💫

Giovedì 19 giugno 2025

Caffè letterario

Via Ostiense 95 Roma

Ore 20:00

Per prenotare chiamare direttamente la location.