Sette feriti in un frontale a Fiumicino tra un’auto di grossa cilindrata e un’utilitaria: intervento dei vigili del fuoco

Spread the love

Un violento scontro frontale tra due veicoli ha causato sette feriti a fiumicino nel pomeriggio di oggi. L’incidente è avvenuto sul ponte di via Tre Denari e ha richiesto l’intervento immediato di soccorsi specializzati, con diverse persone trasferite in ospedale in condizioni critiche. La dinamica è ancora oggetto di verifica da parte delle autorità.

L’impatto si è verificato poco fa sul ponte che collega la zona di via Tre Denari, luogo di traffico abituale tra le arterie principali della città. L’utilitaria transitava regolarmente quando, per motivi non ancora accertati, ha impattato frontalmente contro un’auto di grossa cilindrata. A seguito dello scontro, la vettura più piccola è finita fuori strada, precipitando nel canneto a lato della carreggiata. La forza dell’urto ha causato danni ingenti ad entrambe le auto.

Al momento, gli investigatori si concentrano sulla ricostruzione dell’esatta dinamica. Testimoni oculari riferiscono che le condizioni meteorologiche erano regolari, senza pioggia o nebbia, ma sarà utile verificare la possibilità di distrazioni, malori o guasti meccanici come causa scatenante. La polizia stradale ha già raccolto i primi rilievi e sta ascoltando i presenti per chiarire il quadro.

https://www.gaeta.it/sette-feriti-in-un-frontale-a-fiumicino-tra-unauto-di-grossa-cilindrata-e-unutilitaria-intervento-dei-vigili-del-fuoco