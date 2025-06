Trattore si ribalta in mezzo agli uliveti: 47enne resta schiacciato e muore sul colpo

Spread the love

SEZANO (VERONA) – Ennesimo incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di venerdì 13 giugno a Sezano, provincia di Verona: un uomo ha perso la vita dopo essersi ribaltato con il trattore mentre stava percorrendo una strada in mezzo agli uliveti. L’uomo è rimasto schiacciato sotto il mezzo agricolo. Vani sono stati i tentativi di soccorso: per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso, il personale dello Spisal per le verifiche di competenza, e l’elisoccorso che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco si sono protratte per oltre un’ora.

L GAZZETTINO