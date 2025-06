Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

MERCATO SARACENO (FC) – Intervento dei Vigili del fuoco di Forlì Cesena in corso a Mercato Saraceno per l’incendio in un’azienda industriale che lavora plastiche e bobine. Al momento sono nove le squadre dei vigili del fuoco al lavoro dalle 4:30 di stamattina, durante le prime fasi del soccorso è stata evacuata, a scopo precauzionale, una vicina abitazione.