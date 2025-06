VIDEO – Un incendio di vasta portata è scoppiato in un grattacielo di 67 piani a Dubai: quasi 4.000 persone sono state evacuate

Spread the love

La mattina del 14 giugno, il fumo continuava a salire da un edificio residenziale di 67 piani nella zona di Dubai Marina, dopo un grave incendio spento durante la notte dalle unità della Protezione Civile di Dubai. La notizia è stata riportata dal quotidiano The National, secondo quanto riportato dall’UNN .

L’ufficio stampa di Dubai ha riferito che l’incendio è stato spento in sei ore e tutti i 3.820 residenti dei 764 appartamenti sono stati evacuati in luoghi sicuri, senza feriti.

“Gli equipaggi delle ambulanze e il personale medico sono sul posto per fornire pieno supporto medico e psicologico ai residenti evacuati in sicurezza”, si legge nella dichiarazione. Per i residenti, le autorità si stanno coordinando con il costruttore dell’edificio per fornire alloggi temporanei.

La Dubai Roads and Transport Authority ha informato i passeggeri delle interruzioni del traffico tra le stazioni di Dubai Marina e Palm Jumeirah a causa dell’incendio.

“Questo è stato fatto per garantire la sicurezza dei passeggeri e per facilitare il lavoro dei vigili del fuoco impegnati nell’intervento”, ha dichiarato la RTA in un comunicato sui social media. È stato predisposto un percorso alternativo in autobus.

