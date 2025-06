Litorale a fuoco, arrivata anche la colonna mobile da Salerno

Spread the love

Resta grave la situazione del vasto incendio che da sabato ha colpito il litorale di Torre Chianca. Sul posto, in ausilio alle squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco e dei distaccamenti locali, è giunta anche la colonna mobile dei vigili del fuoco di Salerno.

Interventi dei vigili del fuoco eseguiti in coordinamento con militari dell’Esercito italiano, il personale dell’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, i volontari della protezione civile. Sul posto, da sabato, anche le forze dell’ordine.

Le operazioni per cercare di arginare le fiamme sono proseguire anche nella notte. Ad essere colpita dalle fiamme è tutta la vasta area litoranea da Torre Chianca a Spiaggiabella.

Un vasto rogo che si unisce a quelli, fortunatamente minori, che si sono sviluppati anche in altre zone del Salento. Per i quali non si escluse l’origine dolosa.

Il forte vento ha certamente contribuito a velocizzare il propagarsi delle fiamme, rendendo più complesso l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco e degli altri soccorritori.

