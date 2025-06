Notte intensa per i Vigili del Fuoco: incendio in un capannone agricolo a Rossano Veneto

Spread the love

Attimi di paura nella notte tra venerdì e sabato a Rossano Veneto, dove intorno alle 00:30 è scoppiato un incendio all’interno di un capannone utilizzato come deposito per attrezzi e mezzi agricoli. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bassano del Grappa, con un’autopompa serbatoio e un’autobotte, supportati da una seconda autobotte arrivata dal comando provinciale di Vicenza. In totale, sette operatori hanno partecipato alle operazioni di soccorso.

Le fiamme, che hanno avvolto un trattore parcheggiato all’interno della struttura, sono state rapidamente contenute, evitando che l’incendio si propagasse e causasse danni maggiori all’intero edificio.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area si sono concluse dopo circa due ore. Presenti sul posto anche i carabinieri. Le cause del rogo sono attualmente al vaglio dei tecnici dei Vigili del Fuoco.