VIDEO – Crolla il ponte sul fiume Indrayani vicino a Pune, almeno 20 turisti travolti dalla tragedia

Un ponte sul fiume Indrayani è crollato domenica pomeriggio a Kundamala, nella valle di Maval, a Pune, causando la caduta di 25-30 turisti nel fiume. Le forti piogge avevano innalzato il livello dell’acqua. La polizia locale, i vigili del fuoco e le squadre della NDRF sono intervenute sul posto e hanno avviato un’operazione di soccorso.

Diverse persone, per lo più turisti, risultano disperse e si teme siano annegate. Secondo quanto riportato, almeno sei turisti sono annegati e si teme che molti altri siano morti per annegamento. Finora sono state tratte in salvo otto persone e due donne sono ancora bloccate sotto il ponte, secondo quanto riportato.

Le immagini riprese dalla scena mostrano sezioni del ponte, per lo più a picco sull’acqua, crollate e cadute nel fiume, mentre il personale di soccorso di diverse agenzie lavorava per localizzare e salvare le vittime.