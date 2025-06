Auto con quattro ragazzi esce di strada e viene trafitta dal guardrail: Davide muore a 18 anni

Spread the love

ragico incidente nella notte a Malcesine, sul lago di Garda. Sulla Gardesana, all’altezza di Navene, intorno alla mezzanotte, un’auto (una Bmw) con 4 giovani è uscita di strada finendo trafitta dal guardrail.

Nel violento impatto, un ragazzo di 18 anni del luogo è morto e un altro è rimasto ferito in modo non grave e trasportato all’ospedale di Peschiera per le cure.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del Suem 118, con automedica, due ambulanze e l’elicottero, i vigili del fuoco e i carabinieri del nucleo radiomobile di Caprino Veronese e della compagnia di Malcesine

La vittima è un giovane calciatore, Davide Santia. Secondo una prima ricostruzione l’auto è sbandata andando a schiantarsi contro il guardrail, che si è infilato nell’abitacolo. L’impatto è stato fatale per Santia, che militava nel Malcesine Calcio, squadra di Prima Categoria, e avrebbe compito 19 anni il 3 agosto.

Due giorni fa la società aveva annunciato la conferma del giovane attaccante. La dinamica dell’incidente è all’esame dei Carabinieri della Compagnia di Caprino Veronese.

