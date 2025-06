Spread the love

MOLFETTA – Paura ieri sera per un nonno e la sua nipotina rimasti intrappolati su una cabina della ruota panoramica installata in banchina San Domenico. I due, che si trovavano a circa 9 metri di altezza, sono stati messi in salvo dai vigili del fuoco, intervenuti con un’autoscala telescopica dopo che il meccanismo della giostra si era improvvisamente bloccato.

Il gestore della ruota ha tentato senza successo di ripristinare il funzionamento, ma la cabina era ormai ferma a oltre 20 metri dal suolo, rendendo necessario il ricorso ai soccorritori. Una squadra dei vigili del fuoco ha raggiunto rapidamente il punto critico, utilizzando un mezzo dotato di braccio mobile lungo 40 metri, che ha permesso di avvicinarsi in sicurezza alla struttura.

I due passeggeri, spaventati ma in buone condizioni, sono stati accompagnati nel cestello dell’autoscala dopo essere stati dotati di caschetto protettivo, come previsto dalle procedure. Una volta al sicuro, hanno potuto fare rientro a terra tra l’applauso dei presenti.

I vigili del fuoco hanno poi avviato le verifiche tecniche sul funzionamento della ruota per accertare le cause del guasto.

https://buonasera24.it/news/cronaca/894373/bloccati-sulla-ruota-panoramica-nonno-e-nipotina-salvati-dai-vigili-del-fuoco.html