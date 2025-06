Charlotte (USA), Simone Alessio vince nella +80kg al WT Grand Prix Challenge 2025 di Taekwondo

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Simone Alessio, atleta del G.S. VV.F. Fiamme Rosse, bronzo olimpico a Parigi 2024 nella –80 kg, due volte campione del mondo, prima nella -74 kg e poi nella -80 kg, e già detentore di tre ori nelle Grand Prix Series, dopo aver scelto di salire nei +80 kg per il nuovo quadriennio olimpico dimostra di essere già ai vertici della categoria dei giganti vincendo la prima tappa del WT Grand Prix Challenge 2025 di Taekwondo. A Charlotte (USA), nella terza giornata del Grand Prix, l’atleta dei Vigili del fuoco ha conquistato l’oro battendo in finale il vice campione olimpico dei massimi, Caden Cunningham.

Il suo cammino è stato un esercizio di adattamento continuo. Nei trentaduesimi ha superato Mamadou Thiam (CAN) per 2-0 (16-13 / 16-4). Ai sedicesimi ha respinto l’assalto di Carlos Sansores (MEX) con un doppio 5-5 e 11-10. Negli ottavi ha accelerato contro Pedro Arthur Alves (BRA) chiudendo 11-7 e 13-1. Nei quarti ha controllato Artsiom Plonis (BLR) per due volte 4-3. In semifinale ha dato spettacolo con Ivan García (ESP) imponendosi 7-5 e 14-2. In finale, contro Cunningham, ha gestito gli scambi con intelligenza tattica: 7-4 il primo round, 5-5 il secondo round assegnato all’azzurro per superiorità tecnica, sigillando il 2-0.

Un’affermazione netta che conferma le qualità e la mentalità di un atleta in continua evoluzione, pronto a farsi valere anche tra i giganti della categoria regina.

L’oro di Charlotte aggiunge un nuovo capitolo a un palmarès già straordinario e garantisce ad Alessio l’accesso diretto alla Grand Prix Series di Roma 2026.