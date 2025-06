Giornata di fiamme: 40 incendi in tutta l’isola, canadair ed elicottero in azione

Spread the love

Vigili del fuoco impegnati su più fronti, grandi roghi a Furtei e Bonorva

Cagliari Secondo il report arrivato dai vigili del fuoco, nella giornata di ieri sono stati registrati circa 40 incendi di vegetazione che hanno impegnato le squadre in tutta la regione. Nello specifico, si contano 24 interventi del comando di Cagliari, 11 interventi del comando di Sassari, 1 intervento del comando di Nuoro, 4 interventi del comando di Oristano.

Tra gli eventi più rilevanti, si segnalano due incendi: uno nel territorio di Furtei, dove la sala operativa di Cagliari ha inviato due squadre di pronto intervento e un’autobotte, e un altro nel territorio di Bonorva, dove sono state impiegate due ulteriori squadre e un’autobotte del comando di Sassari ed Oristano. Sono inoltre intervenuti tre Canadair della flotta nazionale, impegnati su entrambi i fronti, oltre al Drago, elicottero dei vigili del fuoco, operante sull’incendio di Bonorva in collaborazione con le risorse messe in campo dalla Regione.

Nell’incendio tra Furtei Guasila e Segariu si sta provvedendo ad allontanare gli animali di alcune aziende in via precauzionale, mentre a Mores è stato attivato il Coc dove si sta recando il funzionario di guardia del comando di Sassari per coordinamento delle squadre Vigili del fuoco provenienti: due dal comando di Sassari, una da Oristano distaccamento di Abbasanta e una da Nuoro distaccamento Macomer.

