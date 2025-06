Lago Maggiore: due ragazze salvate dai vigili del fuoco dopo l’affondamento dell’imbarcazione

Spread the love

Attimi di grande apprensione nella notte tra domenica e lunedì sul Lago Maggiore, dove due ragazze sono state tratte in salvo dopo il parziale affondamento della loro imbarcazione nei pressi dei suggestivi Castelli di Cannero, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

Poco prima della mezzanotte, l’allarme è scattato per la presenza di due persone in difficoltà in acqua, agitate da forti raffiche di vento e incapaci di rientrare a riva. Il soccorso è scattato immediatamente, con il tempestivo intervento della squadra nautica dei Vigili del Fuoco di Verbania, in collaborazione con la Capitaneria di porto.

Grazie a manovre mirate e all’abilità dei soccorritori acquatici, le due ragazze sono state recuperate in sicurezza e trasportate fino al porto di Cannobio, dove le attendeva un’ambulanza della Croce Rossa Italiana. Le condizioni di salute di entrambe sono risultate buone, ma resta la paura per quanto accaduto.

Ancora da chiarire con precisione le cause dell’affondamento parziale dell’imbarcazione, che si è verificato in un tratto di lago noto per la sua bellezza ma che può diventare insidioso in caso di maltempo o vento improvviso.