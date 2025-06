Mia cade in un crepaccio: i vigili del fuoco la salvano

Spread the love

Un cane caduto in un crepaccio e fermatosi a circa sei metri deve la vita ai vigili del fuoco. Nella giornata di sabato, attorno a mezzogiorno, i pompieri di Lecco, con il supporto della squadra Saf di Monza, al termine di un’operazione durata due ore, sono riusciti a recuperare il cane Mia caduta in una spaccatura della roccia

A dare l’allarme, il padrone. Quando i vigili del fuoco sono arrivati, hanno preparato la zona per la manovra di soccorso. Lo spazio estremamente ridotto a causa della conformazione del terreno rendeva tuttavia quasi impossibile arrivare direttamente al cane. Per superare l’ostacolo, hanno allora creato un gancio con un ferro lungo circa un metro e mezzo e con quello hanno agganciato il collare del cane, recuperandolo. A rendere l’operazione piuttosto complicata la larghezza limitata della cavità rocciosa – appena una trentina di centimetri – piena di vegetazione e profonda una ventina di metri. Dopo il recupero del cane, i vigili del fuoco hanno delimitato la zona con nastro segnaletico in modo da impedire ad altri animali o persone di cadere nel crepaccio.

https://www.laprovinciaunicatv.it/stories/lecco/circondario/mia-cade-crepaccio-vigili-del-fuoco-salvano-o_3115151_11/