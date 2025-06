Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI PESARO URBINO

Questa mattina, alle ore 10 circa, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Peschiera, per recuperare un rondone rimasto accidentalmente intrappolato all’interno di un’abitazione. La squadra di Pesaro ha provveduto al recupero dell’animale restituendole successivamente la libertà.