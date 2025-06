Allerta maltempo nel forlivese

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Sono un centinaio gli interventi portati a termine dalle squadre dei Vigili del fuoco dal primo pomeriggio di lunedi 16 giugno per il maltempo cha ha investito la provincia. Le squadre hannoi per lo più operato per rimuovere alberi caduti che hanno ostruitoo la circolazione stradale e per liberare i piani interrati da allagamenti. Le zone più colpite Piu sono quelle di Forli, Cesena e la prima fascia collinare. Per fotuna non si segnalano persone coinvolte.