Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Dalle ore 4:30 di questa mattina intervento delle squadre dei vigili del fuoco del Comando di Roma per un’autovettura finita sulla scalinata di Trinità dei Monti, in Piazza di Spagna. In corse le delicate operazioni di recupero con l’autogru.

———————————————————-

Ha perso il controllo della vettura ed è finito con la macchina sulla scalinata di Trinità dei Monti, a piazza di Spagna. L’insolita scena – ma non nuova – poco dopo le 4:00 della notte fra lunedì e martedì 17 giugno quando la sala operativa dei vigili del fuoco di Roma ha inviato in Centro Storico la squadra 1/A, l’autogru e il carro crolli, per il recupero di un’auto una Mercedes Classe A – alla cui guida c’era un uomo di 81 anni – che per cause imprecisate ha percorso per un lungo tratto della scalinata monumentale della Città Eterna.

L’uomo – un uomo italiano di 81 anni – ha imboccato la scalinata provenendo da piazza della Trinitá dei Monti, restando incastrato con il mezzo sui gradini. Gli agenti del I gruppo Centro della polizia locale di Roma Capitale hanno fatto scendere il conducente, per il quale è stato richiesto l’intervento del 118, ma per lo stesso non è si è reso necessario il trasporto in ospedale.