Incendio a ponte galeria blocca treni e bus tra romA e fiumicino: intervento di vigili del fuoco e protezione civile

Verso le 14 di lunedì 17 giugno, un campo incolto lungo via portuense, tra via della muratella e la rotonda di via eiffel, ha preso fuoco. Le fiamme si sono alzate rapidamente e il vento forte ha contribuito a farle espandere con rapidità sulla zona, caratterizzata da vegetazione secca. Il fumo denso e l’odore acre si sono diffusi in breve tempo, creando una coltre grigia che ha limitato la visibilità nei dintorni. La vicinanza dei binari ferroviari ha fatto crescere immediatamente la preoccupazione tra gli operatori e gli abitanti in zona, dato il rischio che il fuoco potesse compromettere la sicurezza e la funzionalità della linea ferroviaria.

L’intervento rapido delle squadre antincendio

Il rapido aggravarsi della situazione ha spinto le squadre antincendio a intervenire sul posto senza indugi per impedire il propagarsi delle fiamme. La natura del terreno e la presenza di vento hanno complicato le operazioni, ma l’obiettivo primario è stato mantenere il controllo per impedire il danno alle infrastrutture circostanti.

