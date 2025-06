Incendio in appartamento: i Vigili del Fuoco salvano il cane rifugiatosi in terrazza

Spread the love

Appartamento a fuoco nella prima mattinata di oggi, martedì 17 giugno. E’ accaduto in via Marsiliana a Grosseto, in un’abitazione posta al piano terra rialzato.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco: la squadra, indossati gli autoprotettori ad aria, ha fatto ingresso nell’appartamento e le fiamme, che si erano originate nel locale cucina, sono state prontamente domate. L’incendio ha provocato danni significativi ai pensili della cucina e ha causato l’annerimento da fumo di tutto l’appartamento.

Durante le operazioni di spegnimento, è stato tratto in salvo il cane di famiglia, che, per sfuggire al calore e al fumo, si era rifugiato sulla terrazza. I Vigili del Fuoco, utilizzando una scala italiana, sono riusciti a raggiungere l’animale e a riconsegnarlo in buone condizioni ai proprietari.

L’intervento dei pompieri ha evitato il propagarsi delle fiamme ad altri ambienti dell’edificio.

