Incidente a Pellio Intelvi – veicolo ribaltato – donna elitrasportata all’ospedale S.Anna

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente oggi alle 12.00 circa in Pellio Intelvi via Pian delle Noci per incidente stradale.

In posto una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Centro Valle Intelvi per soccorso ad una donna unica occupante di un veicolo ribaltato sulla pubblica via.

Unica vettura coinvolta. Donna elitrasportata ospedale Sant’Anna. In posto anche i Carabinieri. Strada chiusa per le operazioni di messa in sicurezza.