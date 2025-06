Interventi sul territorio marchigiano

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

MONTEMARCIANO (AN) – PRINCIPIO DI INCENDIO E TRAVASO DI AUTOCARRO ALIMENTATO A GNL – Intervento dei Vigili del Fuoco ieri sera, poco prima della mezzanotte, sull’autostrada A14 in direzione nord al chilometro 202, per un principio d’incendio che ha coinvolto un autocarro alimentato a GNL (gas naturale liquefatto).

La squadra di Osimo, con il supporto del carro travasi, ha messo in sicurezza il mezzo e provveduto al travaso del carburante, che è stato successivamente inviato in torcia per lo smaltimento in sicurezza.

L’autostrada è rimasta chiusa per l’intera durata delle operazioni, concluse intorno alle ore 4:00 di questa mattina.

Non si registrano feriti.

Dal Comando di Ancona

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – INCENDIO AUTOCARRO – Alla scorsa mezzanotte i Vigili del fuoco sambenedettesi sono intervenuti in via Verbania per l’incendio di un autocarro con cella frigorifera. Le fiamme sono state contenute alla parte anteriore del mezzo ed anche in questo caso per la loro estinzione è stato utilizzato liquido schiumogeno.

Dal Comando di Ascoli Piceno