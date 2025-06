Partecipazione e confronto: il CONAPO incontra i Vigili del Fuoco di Catanzaro

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Catanzaro, 17 giugno 2025 – Si è svolto questa mattina, presso la sala convegni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, un incontro sindacale che ha visto la partecipazione dei massimi rappresentanti nazionali del CO.NA.PO., il sindacato più rappresentativo di categoria.

Fortemente voluto dal Segretario Regionale Massimo Conforti, l’evento ha registrato la presenza del Segretario Generale Marco Piergallini, del Vice Segretario Generale Riccardo Boriassi e del componente della Segreteria Nazionale Giacomo Vespo, oltre a una nutrita partecipazione del personale Vigili del Fuoco proveniente da Catanzaro e da altre province calabresi.

Dopo i saluti istituzionali, i lavori sono stati aperti dalla proiezione di un documentario che ha ripercorso i trent’anni di storia del sindacato, dalla fondazione nel 1995 ad opera di Antonio Brizzi, Riccardo Boriassi e altri tre colleghi, fino alle più recenti conquiste in materia di riconoscimento economico e previdenziale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco quale forza di polizia a ordinamento civile.

Momento particolarmente sentito è stato l’omaggio ad Antonio Brizzi, fondatore e storico Segretario Generale del CONAPO, scomparso prematuramente nel 2021, ricordato per l’impegno profuso nel portare il sindacato a essere oggi la principale sigla di rappresentanza del Corpo.

Nel corso della mattinata il Vice Segretario Generale Riccardo Boriassi ha illustrato lo stato delle vertenze in atto e gli obiettivi strategici che il CONAPO intende perseguire per tutelare e valorizzare ulteriormente il personale del Corpo, evidenziando in particolare le criticità che interessano il territorio calabrese: carenza di organico, mezzi di soccorso vetusti, sedi operative non adeguate e tutela della salute.

«La grande partecipazione registrata oggi a Catanzaro conferma il senso di appartenenza e lo spirito di servizio che contraddistinguono i Vigili del Fuoco calabresi. Il CONAPO continuerà a essere al loro fianco per ottenere risorse adeguate, potenziamenti di organico e mezzi moderni, affinché anche in questa regione si possa garantire il massimo livello di sicurezza alla cittadinanza» – ha dichiarato il Segretario Generale Marco Piergallini al termine dell’assemblea.

L’incontro si è concluso con un dibattito aperto, durante il quale il personale intervenuto ha esposto proposte e richieste operative. Il CONAPO ha ribadito l’impegno a proseguire con determinazione il proprio percorso di tutela, mantenendo un dialogo costante con le istituzioni e restando concretamente vicino alle esigenze del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Giuseppe Paonessa, già Vigile del Fuoco e storico riferimento del CO.NA.PO. in Calabria, oggi in quiescenza, che con il suo impegno ha contribuito in maniera determinante a radicare la presenza sindacale del CONAPO a Catanzaro e nell’intera regione.

Al termine dell’incontro, il CONAPO nazionale ha rivolto un appello al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al Sottosegretario Emanuele Prisco affinché si dia priorità al potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sia in termini di organico sia di dotazioni strumentali.

«Occorre intervenire con urgenza per rafforzare la presenza dei Vigili del Fuoco sul territorio, garantendo mezzi moderni, strutture sicure e un numero adeguato di unità operative. Chiediamo altresì una particolare attenzione alla salute del personale, con azioni concrete sulla prevenzione e la tutela delle malattie oncologiche, che devono diventare una priorità nazionale» – ha dichiarato la Segreteria Generale del CONAPO.