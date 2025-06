Ritrovato vivo nei boschi dopo due giorni e due notti all’addiaccio il turista 72enne scomparso a Malcesine

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

MALCESINE (VERONA) – È stato ritrovato nel pomeriggio di oggi 16 giugno il turista tedesco di 72 anni di cui si erano perse le tracce due giorni fa. L’anziano è stato trovato dai cani del nucleo cinofilo regionale dei Vigili del fuoco, individuato nei pressi di un rudere in una zona boschiva. L’uomo è stato poi preso in cura dal personale sanitario per gli accertamenti del caso.

I Vigili del fuoco hanno coordinato le manovre di ricerca, avvalendosi dei droni del nucleo regionale e di squadre a terra, in tutto 15 unità, supportate anche da 7 unità di volontari civili.